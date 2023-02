Vandenbempt over 'verkoop' Gent: "Dat moeten we in de gaten houden" en "Louwagie en De Witte al voldoende vergoed"



Foto: © photonews

KAA Gent staat te koop. En dat moet uiteraard ook de nodige fondsen opleveren. Peter Vandenbempt heeft zich uitgelaten over de zaak. Investeringen zijn ook bij Gent noodzakelijk: "Ook in Gent stapelen de verliezen zich op. En om aan de top van ons voetbal te kunnen concurreren, moet de club deze stap zetten", aldus Vandenbempt bij Sporza. "Het is een parcours van vallen en opstaan bij Gent de laatste jaren. Financieel hebben Club Brugge en Racing Genk een voorsprong genomen. Sportief zijn ook Antwerp en Union op de proppen gekomen." In de gaten houden Vandenbempt ziet wel een voorwaarde: "De nieuwe middelen moeten wel naar de club gaan, niet naar de zakken van de huidige aandeelhouders. Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie beschikken over 40% van de aandelen. Waar ze in 2016 niets voor hoeven te betalen hebben toen de club een cvba werd." "Voor hun zeer grote verdienste - laat daar geen twijfel over bestaan - zijn ze de voorbije jaren al voldoende vergoed. Nu zegt De Witte dat de nieuwe middelen "hoofdzakelijk" naar de club moeten gaan. Dat gaan we in de gaten moeten houden. De stad Gent zal dat alvast doen."



