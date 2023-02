'Philippe Clement legt nieuwe aanbieding naast zich neer'

Philippe Clement is een jaar na zijn vertrek bij Club Brugge nog altijd aan de slag bij AS Monaco.

Clement wou een stapje hoger na Club Brugge en vond die droom in Ligue 1 bij AS Monaco. Voorlopig staat hij op de derde plaats in de rangschikking.

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf heeft Philippe Clement vorige week een aanbieding uit de Premier League naast zich neergelegd.

De ex-trainer van Club Brugge werd door Leeds United benaderd om over te nemen na het ontslag van Jesse Marsch. Clement moest er echter niet van weten en blijft bij Monaco.

Voorlopig blijft de club doorgaan met beloftencoach Michael Skubala en wellicht wordt er pas voor volgend seizoen een nieuwe trainer aangesteld.