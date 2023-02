McGeehan in basiselftal bij KV Oostende? "Mijn speelstijl sluit nauw aan bij hoe de trainer het ziet"

Met Cameron McGeehan heeft KVO er een herboren kracht bij in de degradatiestrijd. Nadat hij een tweetal maand buiten strijd was, maakte hij in de tweede helft op Zulte Waregem zijn comeback.

McGeehan wil de handdoek nog niet gooien bij de kustploeg. “Eén zege kan meteen voor een déclic zorgen maar die zege moet wel zo snel mogelijk komen. Zaterdag is het eigenlijk gewoon al van ‘moeten’”, vertelt hij op de website van de club. “Dat het niet makkelijk wordt, spreekt voor zich maar er zijn wel al gekkere dingen gebeurd in het voetbal, nee? We moeten met hulp van de fans echt weer aanknopen met een thuisreputatie. We hebben nog enkele haalbare kaarten in eigen huis en we moeten hen allemaal puntenloos huiswaarts sturen. Er zijn nog negen matchen en dat betekent 27 punten te verdienen. Het klinkt als een cliché maar het is wel gewoon zo.” Mogelijk staat McGeehan al in het basiselftal. “Voor het eerst in tijden train ik honderd procent pijnvrij. Tegen Zulte Waregem probeerde ik alvast om het team iets bij te brengen na een slappe eerste helft. Mijn speelstijl sluit ook nauw aan bij hoe onze trainer wil voetballen: veel pressie vooruit, grinta, duels, energie en loopvermogen.”