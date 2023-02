Davy Roef voor het eerst in maanden in doel en van held naar antiheld: "Trap half in de grond" en "Geluk, want te vroeg weg"

Davy Roef was even de held van KAA Gent, maar werd uiteindelijk nog half de schlemiel. Achteraf reageerde hij, net als coach Vanhaezebrouck.

Davy Roef mocht voor het eerst in maanden nog eens spelen voor de Buffalo's: "Dat is altijd leuk, het was zeker wel een verrassing", klonk het achteraf bij Sporza. "En dan moet je er klaar voor zijn als je je kans krijgt."

"Ik pak die strafschop, ook al had ik wat geluk omdat ik eigenlijk veel te snel weg was op die fase. Gelukkig was het nog in mijn bereik."

Half in de grond

Bij het tegendoelpunt zag Roef er dan weer wat minder goed uit: "Ik trap half in de grond en daardoor is mijn uittrap slecht. Ze spelen het goed uit op het middenveld en ze scoren."

Hein Vanhaezebrouck nam zijn doelman dan weer in bescherming: "Hij trapte ongelukkig uit, maar er stonden nog spelers op het terrein."