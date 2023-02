Marc Degryse fileert Belgische teams in Conference League: "Geef Anderlecht meer kans dan Gent"

Na de heenmatchen van Anderlecht en Gent in de Conference League heeft Marc Degryse zijn oordeel kunnen vormen. Paars-wit maakt het meeste kans op kwalificatie, zo stelt de oud-international.

"Ze keren allebei met hetzelfde resultaat naar huis, maar toch geef ik Anderlecht meer kansen om zich te kwalificeren voor de achtste finale dan Gent", schrijft Degryse in Het Laatste Nieuws. "Anderlecht domineerde en had een doelpunt moeten maken. Anderlecht had het overwicht maar in verhouding tot hun balbezit moesten ze aan nog meer kansen zijn geraakt."

Met als gevolg dat het 1-0 werd bij Ludogorets. "In Brussel zie ik dat nog wel goedkomen. Thuis zie ik Anerlecht er wel eentje scoren. En aan de overkant kan je rekenen op Verbruggen. Wat ook hoopgevend is: we zagen een Anderlecht dat beter aan het voetballen is."

Nood aan een Gent op zijn best

Degryse zag daarentegen dat de Buffalo's na de 1-0 in Bakoe nog aan een ruimere nederlaag ontsnapten. "De Azeri's kregen nog kansen terwijl Gent offensief niet veel meer gedaan kreeg. Nu, Vanhaezebrouck wilde een resultaat dat over een week nog op te lossen valt en dat kreeg hij. Maar dan gaan ze toch op hun best moeten zijn om dit Qarabag uit te schakelen."

Degryse waarschuwt Gent-spelers dan ook, aangezien ze zelf initiatief moeten nemen. "Ze kunnen zich geen mindere dag permitteren in de Ghelamco Arena en zullen attent moeten zijn, want als die spelers van Qarabag ruimte krijgen wordt het link."