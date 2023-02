Peyre (ex-KVM) in Saoedi-Arabië: "Denk niet dat veel spelers al keuze gemaakt hebben om alleen te vertrekken"

Thibault Peyre, ex-speler van Moeskroen, Union en KVM, is in Saoedi-Arabië aan een heel nieuw avontuur begonnen.

De verdediger heeft de verre reis overigens zonder zijn gezinsleden gemaakt. "Mijn familie is in Europa gebleven, maar komt me binnen een twaalftal dagen bezoeken. Het zal me goed doen om hen te zien, want ik zit hier helemaal alleen."

Andere levenswijze

"Ik denk niet dat veel Europese spelers al de keuze gemaakt hebben om alleen te vertrekken, zonder familie en afgesloten van de Europese wereld. Maar ik heb deze uitdaging aanvaard die me een heel andere levenswijze bijbrengt", zo bekijkt Peyre het.

Heerst daar eigenlijk wel een echte voetbalsfeer? "De Saoedi's hebben echt passie voor het voetbal. Als Al-Ittihad thuis speelt, zitten er 55 000 mensen in het stadion. Zelf heb ik nog niet zoiets kunnen ervaren, want ik heb met Al-Batin enkel nog maar twee uitmatchen gespeeld."