Tedesco begint dit weekend eerste studieronde, wil niet alles omgooien en komt ook met definitief besluit over Hazard

Domenico Tedesco zijn eerste tien dagen als bondscoach zitten erop en nu begint hij met het bestuderen van de spelers.

Domenico Tedesco voerde de afgelopen dagen vooral gesprekken met mensen uit de voetbalbond, maar dit weekend zal hij voor het eerst in de tribunes in België te zien zijn. "Ik pik 5 matchen mee in 3 dagen, te beginnen met KV Mechelen tegen Genk", zegt hij bij Sporza.

Tedesco zal eind maart al met zijn eerste selectie moeten komen. "Ik kijk nu naar een 100-tal spelers. Ik kan ze nog niet allemaal tot in detail beoordelen, maar ik ga dat wel proberen. Ik wil het beste team selecteren. Gelukkig krijg ik daar meer dan een kans voor, dit is een proces", zegt Tedesco nog.

Een totale omslag in het elftal komt er niet. "Het WK was een teleurstelling, maar er waren ook goeie dingen. De dingen die wel werkten, zullen we zeker proberen te behouden. En wat niet werkte, dat willen we veranderen."

Geen Eden Hazard meer

Eden Hazard nam zelf afscheid na het WK, maar even was er het gerucht dat Tedesco hem misschien toch zou oproepen. "Neen. Dat hoofdstuk is afgesloten. Het was al afgesloten voor ik naar hier kwam. Hij heeft zelf beslist om te stoppen en zal daar zijn redenen voor hebben. Ik moet die respecteren", is Tedesco duidelijk.