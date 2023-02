Vrancken uit bij ex-club een keertje ontgoocheld over Genk: "Zonder werklust kan je hier geen goede match spelen"

Wouter Vrancken wist als geen ander wat Genk te wachten stond op verplaatsing bij zijn ex-club Mechelen. Toch was teleurstelling de overheersende emotie achteraf bij de coach van de leider.

Dan ging het vooral over het eigen team. Genk maakte in de 94ste minuut nog gelijk, maar lijdt dus wel puntenverlies. "Ik ben ontgoocheld over onze prestatie. Dan niet eens over het voetballende, maar over de werklust en de energie die we niet getoond hebben. Als die niet aanwezig is, kan je hier geen goede match spelen", beseft Vrancken.

Zeker het eerste kwartier van RC Genk was ondermaats. Ook groeien in de wedstrijd ging slechts met mondjesmaat. "Er waren wel momenten om het vast te pakken. Maar als je in de eerste 20-25 minuten uw start mist, kan je die klik niet terug maken. Dan word je nerveus en verlies je ook kwaliteit aan de bal."

Mentale kwestie

"Met meer werklust zou je meer greep op de wedstrijd krijgen, meer vertrouwen tanken en de betere opties kiezen", concludeert Wouter Vrancken. "Als de decision-making niet top is, is dat moeilijk." Wat is nu zijn boodschap aan zijn spelers? "Ik heb al rechtuit mijn idee gezegd. Dit is een mentale kwestie. We moeten het nu gewoon terug oppikken en de basics van het spel weer verzorgen."