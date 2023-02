Vrancken weet wat nodig is bij terugkeer naar Mechelen: "Geweldige sfeer, qua mentaliteit minstens evenknie zijn"

Wouter Vrancken had het in aanloop naar zijn terugkeer naar Mechelen over het wederzijdse respect met zijn ex-club en de situatie van Joseph Paintsil.

Dat kunt u HIER nog eens lezen. Op de site van Genk blikt Wouter Vrancken verder vooruit naar de verplaatsing van vrijdagavond. "Op Mechelen gaan spelen is voor geen enkele ploeg gemakkelijk. Het is een stadion naar Engels model met veel staanplaatsen, de supporters die kort aan het veld staan en steeds voor een geweldige sfeer zorgen." Dat hoeft niet altijd tegen de bezoekende ploeg te werken. "Het is aan onze jongens om extra energie te putten uit die omstandigheden. Ook al supporteren ze voor de tegenstander." Ook op sportief vlak weet Vrancken aan wat zich te verwachten. "Mechelen is een ploeg die altijd voetbalt. Onder het bewind van Steven Defour zijn ze geëvolueerd naar principes waar de spelers zich goed bij voelen." Wil om te winnen Genk zal volgens zijn coach dus geen muur moeten slopen. "In tegenstelling tot andere ploegen gaan ze niet in de eigen 16 kamperen. Het is aan ons om hen te beletten om goed te voetballen. Het zal zoals vaak op mentaliteit en de wil om te winnen aankomen. Als we iets willen gaan halen, zullen we qua mentaliteit minstens de evenknie moeten zijn van KV." De selectie is exact dezelfde als die tegen Antwerp.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.