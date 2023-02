Vrancken terug naar KV Mechelen: "Op een heel mooie manier vertrokken"

Vrijdagavond trekt Wouter Vrancken voor het eerst terug naar KV Mechelen nadat hij richting KRC Genk vertrok.

Het wordt een bijzondere wedstrijd voor trainer Wouter Vrancken van KRC Genk, terugkeren naar de ploeg waar hij heel mooie jaren beleefde. “Met Mechelen zal het wel altijd een positief weerzien zijn”, vertelt Vrancken aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben daar op een hele mooie manier vertrokken, het wederzijds respect is enorm. Het zal een beetje thuiskomen zijn, maar eens de match begonnen is, telt dat niet meer.”

Na de eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Antwerp is het van moeten winnen. “Ik vond ons heel dominant, enkel in de laatste zestien meter ontbrak dat. Het is belangrijk dat de spelers een realistisch beeld hebben van onze wedstrijden. Ze moeten niet te veel meegaan in wat er door de buitenwacht gezegd wordt. Van Samatta vond ik bijvoorbeeld dat hij zijn beste match van dit seizoen speelde.”

Het is uitkijken of Joseph Paintsil fit geraakt. Lukt dat niet, dan zal Yira Sor normaal in het basiselftal plaatsnemen. “Joske heeft wel getraind, maar is uit de duels gebleven. Kijken hoe zijn schouder morgenvroeg reageert”, besluit Vrancken.