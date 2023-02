Zidane geeft zeldzaam interview: "Heb zin om opnieuw trainer te worden"

Sinds zijn vertrek in 2021 bij Real Madrid is Zinedine Zidane geen trainer meer geweest.

De voorbije weken gonsde het opnieuw van de geruchten over Zidane. Eerst om bondscoach te worden bij Frankrijk, maar het contract van Deschamps werd verlengd tot 2026.

Sindsdien wordt Zidane opnieuw gelinkt aan Paris Saint-Germain. Of hij er volgend seizoen aan de slag gaat, dat laat de Fransman in het midden. In een zeldzaam interview wist hij het volgende te vertellen. “Ik heb zin om opnieuw trainer te worden”, klinkt het in Le Figaro. “Vandaag heb ik tijd en ik weet niet hoelang dat zal duren. Misschien tot juni, maar het kan ook snel gaan.”

Momenteel is Zidane ook ambassadeur van het Formule 1-team van Alpine, maar daar kan hij blijkbaar zonder enig probleem vertrekken. “Als ik morgen bij een club aan de slag moet, dan kan dat.”