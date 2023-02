Het oortje van Fredberg erover? Technisch Directeur PSG gaat naast trainer staan bij achterstand

PSG won zondagmiddag na een spectaculaire wedstrijd van Lille met 4-3. Maar achteraf was er vooral veel te doen rond technisch directeur Luis Campos.

Mbappé en Neymar zetten PSG op 2-0 waardoor de wedstrijd snel beslecht leek te zijn. Na de rust kwam Lille echter helemaal terug en kwam het zelfs op een 2-3 voorsprong. Jonathan David (ex-Gent) scoorde vanop de stip voor Lille.

Die 2-3 achterstand zinde technisch directeur van PSG Luis Campos niet. Hij vertrok uit de tribunes en stond even later gewoon naast trainer Galtier richtlijnen te roepen naar de spelers en vooral de arbitrage te bekritiseren. Het is alleszins een stapje verder dan het oortje van Anderlecht-TD Jesper Fredberg dat hier in België met gefronste wenkbrauwen bekeken werd.

Saat PSG kena comeback & tertinggal 2-3, Luis Campos yang merupakan direktur olahraga PSG sampai pindah dari tempat penonton ke pinggir lapangan untuk berteriak ke lapangan 😂



Usaha nya pun berbuah hasil, PSG akhirnya menang 4-3 lawan Lille, Messi cetak gol kemenangan pic.twitter.com/t0yVlN3CSG February 19, 2023

De sterren van PSG zetten uiteindelijk toch nog orde op zaken. Mbappe zorgde 5 minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Messi scoorde in de blessuretijd een vrije trap waardoor het 4-3 werd.