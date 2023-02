Groot probleem bij jeugdwerking Anderlecht dat evengoed snel opgelost moet worden

Anderlecht staat al jaren bekend voor zijn jeugdopleiding en de talenten die eruit voortvloeien. De laatste maanden hebben echter heel wat talenten hun biezen gepakt en daarbij zou het niet blijven.

Anderlecht moet dringend werk maken van de herstructurering van de jeugdacademie. Door de onzekerheid rond Jean Kindermans hebben veel ouders de indruk dat er geen aanspreekpunt meer is te vinden op Neerpede. De grootste talenten twijfelen dan ook aan hun toekomst bij de club, want er moet dringend zwaar geïnvesteerd worden in medische begeleiding en duidelijke toekomstprojecten.

Het Purple Talents-programma, dat de jongens de kans biedt om studies en sporten te combineren, zou ook moeten herbekeken worden, want andere clubs kunnen hen lokken met betere regelingen en infrastructuur. Het is niet enkel een probleem van Anderlecht, maar de Brusselaars hebben veel eieren in de mand van hun jeugd gelegd. Daarom zou een nieuwe vertrekgolf bijzonder pijnlijk zijn.