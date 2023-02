Union haalt opgelucht adem, twee sterkhouders keren al terug op training na blessure tegen Standard

Union verloor vorige vrijdag voor het eerst in 17 wedstrijd, Standard kwam winnen met 2-4 in het Dudenpark. Union zag toch ook twee sterkhouders uitvallen.

De ongeslagen reeks van Union kwam afgelopen vrijdag tegen Standard ten einde. Maar misschien nog erger was eerst het uitvallen van Vertessen op het uur, tien minuten voor tijd moest ook Teuma naar de kant.

Vertessen kwam in januari over van PSV op huurbasis en was meteen belangrijk bij Union. Na vier wedstrijden zit Vertessen aan één goal en twee assists bij Union. Aanvoerder Teddy Teuma is met zijn 10 goals en 12 assists in 36 wedstrijden ook levensbelangrijk.

Maar woensdag kwam Union al met het geruststellende nieuws. Vertessen en Teuma konden gewoon meetrainen met de groep en kunnen dus spelen tegen Westerlo. Volgende week donderdag volgt ook nog de terugwedstrijd in de beker tegen Antwerp en ook de Europa League komt er in maart nog aan.