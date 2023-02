Dries Wouters kijkt na de zorgen terug naar boven: "Het was vrij cru"

Dries Wouters begint bij KV Mechelen terug boven water te komen. De afgelopen maanden waren turbulent voor hem.

Voor de WK-break kreeg Dries Wouters te horen dat hij naar een andere club mocht gaan. Ook werd hij daarop naar de B-kern van KV Mechelen gestuurd. Het was het begin van 3 vreemde maanden voor Wouters. "Ik kan begrijpen dat volgens het clubbeleid er een bepaald komen en gaan van spelers is, maar dit was vrij cru", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

In die periode was er interesse van RC Genk om hem bij Jong Genk te stallen, maar Schalke 04 die Wouters verhuurt, wou daarvoor een vergoeding. "Genk wou die niet betalen, waar ik ook in kan komen", aldus Wouters. "Daarna kwam er interesse van OHL, waarmee ik ook een persoonlijk akkoord had. Ook wou OHL een deel van die vergoeding betalen, maar opnieuw deed Schalke moeilijk. Zij wouden de hele vergoeding. Dus ook die deal ging niet door."

Het leek er daarna op dat Wouters bij de beloften van Mechelen zou moeten blijven, maar dan mocht hij opnieuw aansluiten bij de A-kern. Tegen Genk mocht hij ook meteen starten. "Steven Defour had maanden geleden tegen me gezegd dat het niet zijn beslissing was en dat benadrukte hij nog eens toen ik opnieuw aansloot. Na een periode van teleurstelling heb ik de knop kunnen omdraaien."