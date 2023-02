Zware blessure voor Thibaut Peyre, ex-speler van KV Mechelen

De Franse centrale verdediger verliet afgelopen winter KV Mechelen en België. Hij koos voor een nieuwe uitdaging in Saudi-Arabië.

Thibaut Peyre is sinds zijn komst bij Al-Batin, die onderaan in Saudi-Arabië staan, een vaste waarde bij zijn club. Afgelopen weekend liep hij een ernstige blessure op tijdens de 2-0-nederlaag tegen Al-Fateh. Achteraf was het verdict hard.

"Ik heb zaterdag mijn achillespees gescheurd. Het gebeurde toen ik hoog begon te drukken op de spits van de tegenstander en ik voelde een 'bam' zoals wanneer een bijl door een strak touw snijdt," vertelde de Fransman ons, die ondertussen al onder het mes is geweest.

LANGE REVALIDATIE

"Ik ben vandaag geopereerd in Doha en hoop dat alles daarna goed zal gaan tijdens mijn revalidatie. Als alles goed gaat, zal ik 4 of 5 maanden niet beschikbaar zijn. Zo niet, dan wordt het 8 of 9 maanden. Een zware blessure, maar zo is het leven", bleef Peyre nuchter. "Mijn vrouw kwam vanmorgen voor de operatie bij me. Ik had haar 2 maanden niet gezien."