🎥 Waanzin! PSV-fan hangt keiharde straf van eigen club boven het hoofd na degoutante actie

Ongeloof in Eindhoven gisterenavond... Een fan van PSV rende het veld op en gaf Sevilla-doelman Marko Dmitrovic een mep in het gezicht. Bij de lampenclub zijn ze woedend.

"Als het aan mij ligt, wordt het een levenslang stadionverbod", aldus algemeen directeur Marcel Brands. "Hij dupeert ook PSV en alle andere supporters. Ik vind dit moment erger dan de uitschakeling. Dit hoort totaal niet bij PSV."

Trainer Ruud van Nistelrooij kon het ook niet begrijpen. "Ik heb het gezien, maar nog niet terug gezien. Natuurlijk keuren we dat met zijn allen af. Ik ook. Supporters horen niet op het veld, spelers aanvallen is ondenkbaar. Betreurenswaardig dat we het daarover moeten hebben."