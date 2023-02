Kritische noot van Vrancken voor smaakmaker: "Iedereen vindt het misschien normaal, maar dat is het absoluut niet"

Wouter Vrancken staat met Genk op het punt om iets belangrijks te realiseren. Smaakmakers op scherp zetten is zeker iets wat hij nog durft te doen, want de coach van de leider wil niet dat de aandacht verslapt.

Op zijn persbabbel ving het Belang van Limburg op hoe Vrancken terugkwam op de vervanging van Bilal El Khannouss. De Marokkaanse international werd vorige week bij de rust al naar de kant gehaald. "Bilal was in mijn ogen inderdaad helemaal niet goed in Mechelen. Hij moet meer doen dan een bal ophalen en risicoloos inspelen. Ik wil hem vaker in situaties zien waarin hij zijn statistieken kan opkrikken."

Duidelijke kritische opmerkingen, maar de feedback is bij de speler in kwestie goed aangekomen. "Ik verzeker je, hij is daarmee aan de slag gegaan. De laatste paar dagen op training zie ik een goeie reactie. En dat geldt ook voor andere jongens."

Genk is dus weer klaar om als collectief te presteren. Blijkt dat zaterdag ook op het veld, dan zal kwalificatie voor de Champions Play-Off een feit zijn. "Iedereen vindt het misschien maar normaal dat we zaterdag al zeker kunnen zijn van play-off 1. Maar dat is het absoluut niet. Wie dit voor het seizoen had voorspeld, was door niemand geloofd."

Eerst moet nog wel de maat genomen worden van KVO en Wouter Vrancken is zoals altijd op zijn hoede. "Thalhammer laat zijn ploeg altijd heel hoog pressen. Dat gebeurt met veel energie. Dus moeten wij zelf daar op z’n minst even veel energie tegenover stellen."