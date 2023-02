Zorgen bij Anderlecht naar Clasico toe, maar Riemer ziet mogelijkheden na match tegen Ludogorets

De kans dat Zeno Debast klaar geraakt voor de match tegen Standard is klein. De kern van Anderlecht puilt niet uit van de verdedigers, maar Brian Riemer ziet wel opties nu zijn jonge gasten zich bewezen hebben.

Killian Sardella speelde centraal zijn beste match voor Anderlecht. En Moussa N'Diaye bewees dat hij op termijn de vaste linksachter van paars-wit zal worden. "Moussa heeft nog niet veel gespeeld, maar dat zag je er niet aan", aldus Riemer. "Het staat me toe mijn kern open te trekken en meer jongens kansen te geven."

Want N'Diaye was niet de enige. Niet slecht dat Riemer maar liefst negen jonge gasten kon opstellen, want met 120 minuten voetbal in de benen wordt het zoeken naar de juiste verhoudingen zondag tegen Standard.

"Voor de jonge spelers en eigenlijk voor iedereen hier: als je een topcoach of topspeler wil worden, moet je ervan houden om midweekvoetbal te spelen. Anders moet je een club vinden die geen Europees speelt en dat is ook maar saai", zei Riemer.

"Ik voel dat we een kern hebben die ruimer is geworden. Ik kan zondag geen resultaat beloven tegen Standard, maar wat ik wel kan beloven is dat er een Anderlecht-team zal staan dat klaar zal zijn. Debast? Hij is inderdaad twijfelachtig. We weten nog niet juist wat het probleem is, maar het is niet groot. Ik ga wel nooit risico's nemen met een gast van 19."