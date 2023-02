Putin met opmerkelijke beslissing: twee bekende Brazilianen krijgen Russisch paspoort

De Russische ploegen zijn nog altijd uitgesloten van alle internationale sportcompetities, maar president Vladimir Putin heeft intussen wel een opmerkelijke beslissing genomen: twee Brazilianen krijgen van hem een Russisch paspoort en kunnen dus in de toekomst voor de Russische ploeg spelen.

Putin verschafte Malcom en Claudinho, twee spelers van Zenit St. Petersburg, het Russisch staatsburgerschap. De twee werden in 2021 nog olympisch kampioen met Brazilië. Om voor de Russische nationale ploeg te spelen, moeten ze wel vijf jaar in Rusland wonen. Malcom zou in 2024 voor Rusland kunnen uitkomen, Claudinho in 2026.

Bij Zenit maakte Malcom, een 25-jarige vleugelspits, in98 officiële duels al 31 doelpunten, de 26-jarige middenvelder Claudinho maakte 13 goals in 50 duels. Beiden speelden wel voor de olympische ploeg van Brazilië, maar nog niet voor de A-selectie, waardoor ze nog in aanmerking komen voor Rusland. Mario Fernandes deed het hen eerder voor en speelde al 33 matchen voor de Russen.