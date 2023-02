Trainer Miami steekt interesse voor transfer Lionel Messi niet weg en noemt meteen nog een toptransfer

Het contract van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain loopt deze zomer af. Het is uitkijken waar de Argentijn aan de slag gaat.

Zijn jeugdclub Newell’s werd al genoemd voor de 35-jarige Lionel Messi, maar ook uit de MLS is er grote interesse voor de Argentijn. En die interesse stopt men niet meer weg.

“Ik ga het niet ontkennen dat we interesse hebben in Lionel Messi”, zegt Phil Neville, de coach van Inter Miami, bij Het Laatste Nieuws. “We willen de beste spelers van de wereld in onze voetbalteam.”

Maar naast de interesse wil Miami nog uitpakken op de transfermarkt. “Messi en Busquets zijn er twee van. Voor de MLS zou de komst van beiden een absolute gamechanger zijn.”