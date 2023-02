🎥 Een hartverwarmend gebaar van de supporters van Besiktas

50.000 mensen kwamen al om door de zware aardbeving die bepaalde streken van Turkije en Syrië in chaos bracht. Waaronder vele kinderen. De supporters van het Turkse Besiktas hadden een prachtig gebaar klaar. Toen er op de wedstrijdklok 4:17 verscheen werden er duizenden knuffels op en rond het veld gesmeten door de supporters. Dit was het uur dat het aardbeving plaatsvond.

De fans van Besiktas zijn niet aan hun proefstuk toe want in 2011 deden ze al iets gelijkaardig, maar dan met speelgoed.

As the clock strikes 04:17 (the time of the earthquake), Beşiktaş fans throw thousands of soft toys onto the pitch to be sent to kids in the affected areas.



