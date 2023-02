🎥 Trossard reageert nadat magnifieke goal afgekeurd wordt

Arsenal won zaterdag met 0-1 bij Leicester City. Leandro Trossard zag een knap doelpunt afgekeurd worden.

Leandro Trossard zag een prachtig doelpunt afgekeurd worden, maar gaf net na de rust wel de assist voor de goal die de zege opleverde voor Arsenal op Leicester.

“Het is altijd vervelend als je een hele mooie goal maakt en als die afgekeurd wordt”, zei Trossard bij PlaySports. “Maar het was goed van de boys dat we doorduwden en kansen afdwongen. Dit was een deugddoende zege.”

Trossard stond niet op de flank zoals gewoonlijk, maar kreeg de nodige vrijheid in het centrum. “Dat heb ik bij Brighton ook gedaan. Ik voelde me goed, kwam tussen de lijnen en kwam veel aan de bal. Het ging wel lekker.”