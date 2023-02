Eerste afvaller voor Tedesco? 'Rode Duivel op krukken, onderzoeken moeten duidelijkheid brengen'

Youri Tielemans zag zijn enkel dubbelklappen in het duel met Leicester City tegen Anderlecht. Hij werd ondertussen gespot op krukken, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

De enkel van de Rode Duivel staat nog te dik om nu al de nodige onderzoeken te doen. Maandag staat een scan gepland die hopelijk meer nieuws brengt.

Leicester verloor met 0-1 van Arsenal. Het uitvallen van Tielemans zou een eerste tegenvaller voor bondscoach Domenico Tedesco zijn. Er wordt zelfs gewag gemaakt van het feit dat zijn seizoen erop zit.

Could this be the end of tielemans season for Leicester it did not look good when he went off https://t.co/oM28y95OOq