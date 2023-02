Alle ogen op het Referee Department: "Wat zullen ze ermee doen?"

Afgelopen weekend waren er weer heel wat discussies over scheidsrechterlijke blunders. Maar zal er wel wat veranderen in de toekomst?

De fouten van de scheidsrechters blijven zich opstapelen. Ook de VAR weet geregeld niet van welk hout pijlen maken. En dat leidt tot de nodige frutraties.

“Hein Vanhaezebrouck is niet de gemakkelijkste trainer richting de scheidsrechter, maar ik begrijp hem in zijn uitspraak over het faillissement van de VAR. Dit krijg je niet meer uitgelegd”, zegt Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

Frank De Bleeckere zal de fouten namens het Referee Department wel weer toegeven, maar daar zal het volgens Gumienny ook bij blijven. “Wat zullen ze er in de toekomst aan doen om dit soort fouten niet meer door de mazen van het net te laten glippen?”