KV Oostende is een vogel voor de kat: dit is wat hen nog te wachten staat...

Drie punten achter op Zulte Waregem, zes op Eupen... Nog zeven matchen te gaan... KV Oostende moet minstens twee keer winnen om zich te redden. De supporters hebben de handdoek al geworpen.

Na de trainerswissel haalde KVO 6 op 36. Dat zijn uiteraard degradatiecijfers. De Amerikaanse eigenaars van de kustploeg dachten dat er genoeg kwaliteit in de ploeg zat om zich te redden, maar elke waarnemer wist dat dit niet het geval was.

Tijdens de wintermercato versterkten ze de ploeg ook amper en doken er geruchten op van financiële problemen. De conclusie: PNG heeft Oostende laten vallen. Het is immers niet Dominik Thalhammer zijn schuld dat hij amper aanvallende opties heeft, net als dat niet de schuld was van Yves Vanderhaeghe.

Zet Pep Guardiola bij Oostende en hij had er ook geen koerspaard van kunnen maken. Vandaag is de situatie uitzichtloos. Oostende moet nog tegen Club Brugge, Gent, Standard en Westerlo spelen. Allemaal ploegen die nog geloven in play-off 1. Ze wonnen al elf matchen op rij niet meer. Wie denkt dat ze met dat programma nog drie zeges gaan halen?