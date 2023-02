Agüero verklapt de toekomst van Messi: "PSG of Barça? Hier denkt hij serieus over na"

PSG en FC Barcelona vechten momenteel om de handtekening van Lionel Messi. Maar de Argentijn heeft zelf een derde optie in zijn hoofd. In de grootse terugkeer naar Argentinië in de maak?

PSG deed Lionel Messi een monsteraanbieding - zijn loon zou exponentieel omhoog gaan - terwijl FC Barcelona al rond de tafel zat met vaderlief Jorge Messi om een terugkeer naar Camp Nou te bespreken. “Maar Messi heeft zelf een ander idee in zijn hoofd”, verrast ex-ploegmaat én boezemvriend Sergio Agüero in UOL. “Hij denkt er serieus over na om terug te keren naar Newell’s Old Boys. Een terugkeer naar Rosario zou zijn loopbaan alleszins compleet maken.”