De Witte dacht eraan om zelf vers geld in Gent te pompen: "Maar zelfs als ik het kon zou ik het niet doen"

KAA Gent staat in het uitstalraam. Ivan De Witte en Michel Louwagie zijn op zoek naar overnemers en/of investeerders om de blauwhemden bij de Belgische top te houden. "Ook intern hebben we over een kapitaalsinjectie nagedacht."

Met andere woorden: Ivan De Witte heeft overwogen om - naar het voorbeeld van onder anderen Marc Coucke en Paul Gheysens - zelf geld in KAA Gent te pompen. “Maar intern wou én kon niemand dat op zich nemen. Ik kan het zelf ook niet. Daar heb ik zelf onvoldoende financiële middelen voor.”

“En in het andere geval zou ik het niet doen”, bekent het Gentse opperhoofd in Het Laatste Nieuws. “Ik spring voorzichtig om met mijn portefeuille en zou mijn familie niet in de problemen willen brengen door mijn voetbalpassie. Daar zijn er al velen aan kapotgegaan. Het is dus logisch dat we naar een externe investeerder zoeken.”

Bovendien zijn de Buffalo’s niet over één nacht ijs gegaan. “We zijn er al twee jaar mee bezig. Dat is lang, hé. Eén jaar in het denken en één jaar in de praktijk. We zoeken een partij die bij de club past. Er was al lang een geldschieter geweest als we niet zo selectief waren geweest. Niet alleen de financiële slagkracht, maar ook de strategie is belangrijk.”