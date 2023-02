Real Madrid boycotte FIFA-gala en had daar goede redenen voor

Real Madrid stuurde enkele bestuursleden naar het gala van de FIFA gisterenavond, maar liet zijn spelers thuis. Een boycot aangezien ze al onraad geroken hadden.

Het werd een Argentijns feestje. Lionel Messi kreeg de trofee voor beste speler, Emiliano Martinez werd verkozen boven Thibaut Courtois en Lionel Scaloni boven Carlo Ancelotti. In Spanje staan ze op hun achterste poten.

"Real Madrid won de laatste Champions League, La Liga, de Europese en de Spaanse Super Cup. En dat deden ze zonder de beste voetballer, de beste coach of de beste keeper van 2022 te hebben", klinkt het in Marca.

Dat hadden ze bij de Koninklijke vooraf al vernomen en ze besloten om hun spelers thuis te laten. 'The Best Football Awards' werd vooraf aangekondigd als een prijs voor het jaar 2022. De prestaties op het WK werden dus ook in rekening gebracht.

Aangezien dat later op het jaar was, lag het verser in het geheugen natuurlijk. Maar Real kende wel een fantastische CL-campagne, mede dankzij Courtois. Dat die in Aston Villa-doelman Martinez zijn meerdere moest erkennen, deed pijn.

“De keeper van het beste elftal wordt niet verkozen als beste doelman. Van een paradox gesproken. Courtois, die aan de basis lag van de veertiende CL-triomf door een record aantal reddingen te verrichten in de finale, door Grealish te frustreren in de halve finale, door in Parijs een penalty te stoppen van... Messi. Misschien weer een vergetelheid, FIFA?", schreef AS.