Union beleeft voor het eerst sinds lang barre tijden: "Westerlo was zorgwekkender"

Union heeft al drie wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen en da's lang geleden dat zoiets nog eens gebeurde. Doelman Anthony Moris moest zich in de laatste twee matchen zelfs acht keer omdraaien. En da's nog veel langer geleden.

Tegen Westerlo zag hij veel volk voor zich verschijnen. Er werden ook heel wat individuele fouten gemaakt. Zoals de penaltyovertreding van Lazare. "Maar ik zal nooit iemand met de vinger wijzen. We verliezen samen en we winnen samen. Dat is nu al jaren onze sterkte", aldus de doelman bij Het Nieuwsblad.

Toch hoopt hij dat iedereen eens in de spiegel gaat kijken. "De wedstrijd tegen Westerlo is zorgwekkender dan die tegen Standard door de manier waarop we zo veel kansen weggaven. Al moet je de tegenstander ook kunnen complimenteren voor zijn kwaliteiten.”

Moris beseft dat het niet met een vingerknip kan opgelost worden. "Het is een feit dat wij de te kloppen ploeg zijn, iedereen wil Union verslaan. Daar moeten we mee leren leven, het is een mooi compliment voor ons. We moeten er een antwoord op vinden, al is dat momenteel wat moeilijker."