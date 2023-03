Antwerp krijgt twee keer geweldig nieuws in aanloop van komende matchen

Antwerp is weer hot dit seizoen. De Bosuil zal voor de komende twee matchen tegen Union en KV Mechelen volledig vol zitten.

De Antwerpse fans geloven er sterk in dat ze de 1-0 uit de heenmatch tegen Union nog kunnen rechtzetten. De bekermatch tegen de Brusselaars is volledig uitverkocht. Ze hopen in de finale te staan tegen KV Mechelen, dat zondag ook de tegenstander wordt.

Ook die wedstrijd is al volledig uitverkocht. De Bosuil zal twee keer afgeladen vol zitten in vier dagen. Uitstekend nieuws dus voor The Great Old.