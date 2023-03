Geraerts met kleine sneer naar media: "Dat woord is hier nog nooit in de mond genomen"

Union SG speelt morgen tegen Antwerp voor een plaats in de bekerfinale. Met een 1-0 uit de heenmatch mogen ze alvast hopen, maar de recente resultaten boezemen weinigen vertrouwen in. Bij de buitenwereld alvast, want trainer Karel Geraerts heeft er geen boodschap aan.

Geraerts zag dat het de voorbije wedstrijden, ondanks de 1 op 9, niet zo slecht was als voorgesteld werd. "Het woord crisis hebben wij hier nog nooit in de mond genomen, daar is het veel te vroeg voor. Jullie, de media, vinden misschien dat het hier crisis is, maar wij zeker niet", klonk het resoluut op zijn persconferentie.

Geraerts haalde aan dat Union twee jaar geleden nog in 1B zat. "Nu staan we tweede in de competitie, spelen we de halve finale van de Croky Cup en staan we ook in de achtste finale van de Europa League. Om het woord crisis in de mond te nemen, is het nog veel te vroeg."

Union heeft vanavond genoeg aan een gelijkspel. "Het is een historische wedstrijd voor deze club, en we zullen 90 of 120 minuten alles geven om ons te kwalificeren voor de finale."