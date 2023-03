Operatie of niet voor Genk-spits Arokodare? Chirurg legt de opties uit

Racing Genk moet zijn nieuwe spits Tolu Arokodare enige tijd missen met een knieblessure. Maar of hij onder het mes moet of niet is nog niet zeker.

Tolu Arakodare liep een scheurtje op in de meniscus van zijn linkerknie. Maar hoelang een speler out is met zo'n blessure en welke behandeling hij dan moet krijgen hangt af van het scheurtje en de behandeling.

Kniechirurg Peter Bollars legt het bij Het Belang van Limburg uit. Er zijn degeneratieve en acute scheuren. De eerste scheuren komen er vooral door slijtage en moeten behandeld worden met kine en medicijnen.

Twee opties

Bij Arakodare lijkt het er echter op dat hij een acute scheur heeft, wat vaak voorkomt bij jonge sporters en door een bruuske beweging kan komen. Bij zo'n blessure wordt vaak voor een operatie gekozen, maar dan nog zijn er twee opties.

De chirurg kan de scheur zelf hechten, maar dan is er een revalidatie van zo'n vier tot zes maanden nodig. De scheur kan ook weggehaald worden en dan is het herstel slechts enkele weken. Al is er daarbij ook een gevaar.

"Maar dat is dan weer af te raden bij grote scheuren, omdat zo die schokdemper in je knie verdwijnt. Op lange termijn kan dit artrose veroorzaken", zegt Bollars. Genk zal Arakodare dus enkele weken moeten missen, maar hoelang is dus nog van enkele zaken afhankelijk.