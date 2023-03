Opvallend: Beerschot haalt nog onmiddellijk inzetbare extra aanvallende versterking binnen: "Eén van de besten ooit"

Aanvaller Ayouba Kosiah tekent een contract bij Beerschot. De 21-jarige Nederlander trainde de afgelopen twee weken mee bij Beerschot en na een succesvolle testperiode tekent hij een verbintenis tot medio 2025 met een optie op één extra seizoen.

Kosiah vervolledigde zijn jeugdopleiding bij FC Utrecht en Almere City. In de zomer van 2021 ging hij van Almere City naar NAC Breda waar hij twee seizoenen speelde en 22 wedstrijden afwerkte met het eerste elftal. Sinds begin februari was Kosiah een vrije speler en na een testperiode bij Beerschot tekent hij nu een profcontract voor meerdere seizoenen.

“Ayouba is één van de beste testers die we al gehad hebben in de laatste tijd”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi. “Hij is groot, kopbalsterk en heel erg krachtig in de duels. Op dat vlak is hij een profiel dat we nog niet hadden in de groep. Door Ayouba aan onze kern toe te voegen, zorgen we voor extra flexibiliteit qua spelsysteem.”

“Ik voelde mij meteen goed in de groep”, vertelt Kosiah zelf nadat hij zijn handtekening onder een tweejarig contract zette. “Ik ben hier heel erg gastvrij ontvangen. Dat, in combinatie met het duidelijke sportieve plan dat mij hier werd voorgesteld, heeft mij meteen gerustgesteld. Nu wordt het zaak voor mij om er meteen te staan en zo het team te helpen. Ik kan niet wachten om er aan te beginnen.”