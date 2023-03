Clinton Mata spreekt zich uit over de moeilijke situatie van Club Brugge: "We hebben allemaal een ego"

Clinton Mata is een van de spelers van Club Brugge die het dit seizoen moeilijk heeft. Hij sprak over de moeilijke periode die zijn ploeg doormaakt.

Niemand had verwacht dat Club Brugge zich aan het begin van het seizoen in een dergelijke situatie zou bevinden. Met nog 7 wedstrijden te gaan staat de drievoudige Belgische kampioen 20(!) punten achter op koploper RC Genk en is het nog lang niet verzekerd van een plaats in de top 4.

Clinton Mata vertelde aan Eleven Sports dat hij erg moe is van de huidige situatie van de club. "We zijn het niet gewoon om Brugge in deze positie te zien", aldus Mata. "We hebben allemaal een ego, maar op een goede manier. We zijn allemaal trots als we het veld opgaan. Wij zijn Brugge."

"Om je de waarheid te zeggen, zelfs het klassement wil ik niet meer zien, want het doet pijn!" liet een eerlijke Mata vervolgens los. "Het doet pijn om te zien dat we 4e staan en 20 punten minder dan Genk hebben, maar er is veel veranderd. Er zijn nieuwe spelers en we moeten ons ook aanpassen, ook aan het nieuwe systeem. Er zijn veel factoren, maar uiteindelijk zijn alleen wij verantwoordelijk."