Union SG wil 'rampscenario Mazzu 2.0' koste wat het kost vermijden: "Op juiste moment praten"

Bij Union SG loopt het dit seizoen opnieuw voortreffelijk. Tweede in de competitie, nog steeds in de Europa League en in de halve finales van de Beker van België.

Union SG kan op de Bosuil de poorten naar een bekerfinale openbeuken, de komende weken in Europa verder stunten tegen Union Berlin en het mag ook nog dromen van een titel. De play-offs zijn zo goed als binnen, daarin kan dan weer veel. Maar ondertussen is het natuurlijk ook al uitkijken naar de toekomst. En dat willen de Brusselaars liefst doen met Karel Geraerts, de coach die afgelopen zomer overnam van Felice Mazzu. Rampscenario vermijden Hij stroomde toen door als T2 naar T1 en kreeg een contract van onbepaalde duur. En dus blijft het opletten geblazen. Felice Mazzu kon door zo'n contract vrij makkelijk van club veranderen en zo speelden ze hem kwijt aan Anderlecht. Op het juiste moment met hem over praten Dat scenario willen ze vermijden met Geraerts en dus hem een nieuw contract aanbieden om hem langer aan de club te binden. Sportief directeur Chris O’Loughlin is duidelijk in La Dernière Heure: "De focus bij Karel ligt op voetbal, we zullen er op het juiste moment met hem over praten.





