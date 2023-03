Nacer Chadli ziet transfer binnen de Jupiler Pro League helemaal zitten

Nacer Chadli is bij Westerlo aan een sterk seizoen bezig. Toch staat hij open voor een transfer binnen de Jupiler Pro League.

Standard is geen onbekende voor Chadli. Hij woont er op enkele minuten van het stadion en speelde er acht jaar in de jeugd. “Alleen vond die technisch directeur dat ik niet het niveau had om voor Standard te voetballen. Dan ben ik maar vertrokken”, zegt Chadli aan Het Laatste Nieuws.

Chadli investeerde enkele jaren geleden zelfs mee in het nieuwe stadionproject van de club, maar de nieuwe eigenaar kocht het volledige stadion terug van de investeerders.

Een transfer naar de Rouches zou de cirkel helemaal rond maken voor Chadli. “Ik zou het heel mooi vinden. Maar wat mij betreft mag het ook tot het einde van mijn carrière Westerlo zijn. Ik zie geen reden om hier te vertrekken.”