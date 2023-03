CEO noodlijdende JPL-club prikt staalhard terug: "Standard en Anderlecht normaal failliet"

Er zijn donderwolken boven Oostende, een ploeg waar de schulden zich opstapelen. Maar de sterke man Ganaye prikt nu terug.

KV Oostende heeft vijf miljoen euro schulden momenteel: "En ja, dat geeft soms wel wat problemen met de cashflow", aldus CEO Gauthier Ganaye in Krant van West-Vlaanderen.

Toch wil hij niet weten van de onheilspellende berichten die er al werden verkondigd over de Kustboys, die op rand van failliet zouden staan.

© photonews

"Neen, we gaan onze licentie halen", is Ganaye duidelijk. Hij wil dan ook dat de rust een beetje kan terugkeren.

En hij prikt ook terug, want volgens hem zijn er ploegen die er veel minder goed voorstaan dan Oostende zelf.

Standard & Anderlecht

"Kijken jullie wel eens naar andere clubs?", vraagt hij zich af. "Anderlecht 29 miljoen euro verlies en Standard 25 miljoen euro verlies."

"Was dat dan breaking news? Dat is normaal failliet. Wij zwemmen niet in het geld, maar we gaan ook niet failliet gaan."