🎥 Je houdt het niet voor mogelijk: nieuwe blessure voor Doku

Jérémy Doku is opnieuw geblesseerd uitgevallen. Dat gebeurde in de match tegen Olympique Marseille.

De wedstrijd van Stade Rennes was amper 23 minuten bezig toen onze landgenoot geblesseerd het veld moest verlaten.

Hij kwam in botsing met Kolasinac. Wat er precies aan de hand is en hoe lang hij afwezig zal zijn is momenteel nog niet duidelijk.

Vorig seizoen en ook dit jaar sukkelde Doku van de ene blessure in de andere. Ondertussen leek hij opnieuw een basisspeler te zijn, maar dat verhaal komt weer ten einde.