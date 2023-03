Onverwacht! Mike Trésor komt in aanmerking voor Nederlands paspoort en Oranje

Mike Trésor ontpopte zich tot één van de smaakmakers in 1A. Toch werd hij vorig jaar gepasseerd door Roberto Martinez.

De temperatuur rond de Rode Duivels begint opnieuw te stijgen. Het is ook uitkijken of Mike Trésor van KRC Genk op het lijstje van Domenico Tedesco zal staan.

“Mike heeft van Tedesco nog niks gehoord”, vertelt zijn begeleider Shallon Nkeshimana aan Het Laatste Nieuws. “Een selectie zou een mooie beloning voor hem zijn en in mijn ogen verdient-ie het, maar hij is er niet voortdurend over bezig. Hij concentreert zich op Genk.”

Naast Burundi en Rwanda kan Trésor ook bij Oranje aan de slag. “Hij kan zelfs een Nederlands paspoort aanvragen. Maar de prioriteit ligt echt bij België. Mike is een echte Belg. Hij is er geboren en getogen. Spreekt Frans en Nederlands. Heeft alle jeugdelftallen doorlopen.”