Steven Defour trekt boetekleed aan na forfaitnederlaag: "Dacht dat we verder stonden"

Steven Defour zal zich zijn terugkeer naar de Bosuil wellicht wel anders voorgesteld hebben.

Een 5-0 nederlaag werd het voor KV Mechelen onder leiding van trainer Steven Defour. "We werden overklast vandaag", is de eerlijke eerste reactie van Defour.

"We kwamn technisch, tactisch en op gebied van mentaliteit tekort, dat moeten we binnenskamers oplossen. Ik dacht dat de groep verder stond en meer progressie had gemaakt maar dat is blijkbaar niet het geval. De stapjes naar de progressie toe moeten duidelijk kleiner zijn dan wat we nu doen", is hij heel scherp.

"Reken ik mezelf persoonlijk aan"

Maar dat de ploeg nog niet staat waar hij dacht, steekt hij enkel op zichzelf. "Dat reken ik mezelf persoonlijk aan. Op verplaatsing brengen we de voorbije weken wat minder op de mat dan in het eigen stadion maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet mer zal gebeuren", besluit hij streng.

Een slechte generale repetitie dus voor Defour en de zijne. Al verwacht hij toch een wedstrijd "in totaal andere omstandigheden. Antwerp mist spelers, wij missen spelers. Het zal helemaal anders zijn."