'Juventus wil spaarvarken aanspreken om Italiaans international terug naar Serie A te halen'

Juventus FC wil een spraakmakende transfer realiseren. De Italiaanse grootmacht wil de spaarpot openbreken om Gianluigi Donnarumma terug naar Italië te halen.

En dat is een gevoelige transfer. Gianluigi Donnarumma was jarenlang hét troetelkind bij AC Milan, maar de doelman werd verguisd omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen en voor PSG koos.

De Italiaanse media weten echter dat Juventus FC hem terug naar de Laars wil halen. Donnarumma is dan wel nummer één in het Parc des Princes, maar zijn prestaties in Frankrijk zijn niet onbesproken.

Langdurig contract én grootverdiener

Al zal De Oude Dame wél het spaarvarken moeten aanspreken. De Italiaanse international heeft nog een contract tot medio 2026 én is één van de grootverdieners in Parijs. En we hebben zo’n voorgevoel dat hij geen zin heeft om voor minder terug te keren.