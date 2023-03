Kapitein degradatiekandidaat streng: "Op deze manier gaan we niet te veel punten meer pakken"

Onderin het klassement worden het nog héél spannende weken. Een sterkhouder en kapitein houdt alvast de adem in.

Het was zo'n 65 minuten wachten tot KAS Eupen tegen Union een eerste bal tussen de palen kreeg. De Brusselaars hadden toen het tempo al een beetje laten vieren.

Voor Union SG staan er met Union Berlin (2x) en KRC Genk belangrijke(re) duels op de kalender, waardoor Eupen een beetje in de match kon komen.

"Maar we speelden met te weinig ambitie. Op deze manier gaan we niet te veel punten meer pakken", was kapitein Stef Peeters bitter.

Oostende

Eupen moet dringend in de spiegel gaan kijken, beseft de kapitein. En hopelijk doet iedereen dat bij De Panda's.

Want: ook voor de Oostkantonners is de match van volgende week, thuis tegen Oostende, cruciaal in het degradatiedebat: "Dat zal veel duels uitvechten worden. We moeten ons daarop voorbereiden."