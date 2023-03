Vandenbempt komt met onheilspellende voorspelling voor Club Brugge tegen Benfica

Club Brugge verloor afgelopen weekend met zware 3-0 cijfers van KV Oostende. En dan moet het dinsdag ook nog tegen Benfica in de Champions League.

Na de 2-0 zege tegen KAA Gent leefde de hoop bij Club Brugge dat de trein misschien stilletjes aan kon vertrokken zijn. Maar vrijdag zette KV Oostende Club weer met de voeten op de grond.

KV Oostende, dat al sinds 6 november niet meer had gewonnen en 8 van zijn laatste 11 matchen had verloren, smeerde Club een 3-0 nederlaag aan. Ook Peter Vandenbempt zag dat het niet goed was, en dat net voor de Champions League-match tegen Benfica.

"De manier waarop die spelers, die zich toch een paar maanden geleden in de achtste finales van de Champions League hebben gevoetbald, over het veld sloften was een belediging voor het instituut Club Brugge", zegt Vandenbempt bij Sporza.

Dubbele cijfers tegen Benfica?

De spelers van Club deden er volgens Vandenbempt dan ook niets aan om de ideeën van Parker te steunen in Oostende. Dinsdag volgt dan ook nog de terugmatch tegen Benfica in de Champions League.

"Met dezelfde slappe prestatie krijg je dubbele cijfers, uitgerekend tegen het sterke Benfica", zegt Vandenbempt nog. Het wordt dus wellicht geen match om vertrouwen op te doen voor de ontvangst van Standard zondag, dat na de winst tegen Westerlo tot op één punt is gekomen.