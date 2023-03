Vandenbempt ziet duidelijke uitdager Club Brugge: "Dit was het soort voetbal waarmee je kandidaat bent voor de top 4"

Club Brugge moet na de nederlaag tegen KV Oostende vooral achterom kijken. Gent en Standard zijn namelijk tot op één punt genaderd.

Club Brugge staat weer helemaal bij af na de 3-0 nederlaag tegen KV Oostende. Eerste achtervolgers KAA Gent en Standard wonnen respectievelijk van Anderlecht en Westerlo.

Beide ploegen zijn tot op één punt gekomen van Club in de stand. Bij Gent zag Peter Vandenbempt vooral een ontstellend zwak Anderlecht, terwijl Gent zelden goed speelde.

Veel meer onder de indruk was Vandenbempt over Standard, dat met 2-0 won tegen Westerlo. Dat was nochtans de ploeg die een week eerder Union had geklopt met 4-2.

Beste moment om naar Brugge te trekken

"Standard was geweldig: versmachtende pressing, tempo, grinta, uitstekende combinaties, formidabele goal ook gemaakt. Dit was het soort voetbal waarmee je kandidaat bent voor de top 4", zegt hij bij Sporza.

Club staat deze week ook nog voor hun zware terugmatch in de Champions League tegen Benfica. "Er zijn geen garanties voor zondag in Jan Breydel, maar in veel betere omstandigheden kan je er niet naar toe trekken", zegt Vandenbempt nog.