De FIFA wil komaf maken met groot frustrerend probleem: straks ook in België?

De FIFA wil met het tijdrekken komaf maken. Ze willen de langere blessuretijd van het WK ook in de nationale competities zien.

Op het WK in Qatar experimenteerde de FIFA met een nieuwe manier om de blessuretijd te berekenen. Die was veel accurater en daardoor moest er regelmatig 10 minuten of langer doorgespeeld worden. Zo probeerde FIFA met een grote frustratie, tijdrekken, komaf te maken.

"We kregen na het WK over het algemeen appreciatie van de langere blessuretijd", vertelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan insidethegames.biz. "We willen vechten tegen het tijdrekken en willen dat de fans van het spel kunnen genieten."

Daarom wil Infantino de regel universeel maken: "We gaan de competities over de hele wereld monitoren, zodat ze de juiste blessuretijd volgen." Bij de Belgische voetbalbond kwamen ze nog niet met een officiële communicatie daarover.

Een langere blessuretijd kan wel een enorme impact op de fysieke integriteit van de spelers hebben. Studies toonden al aan dat het risico op blessures in het 1e en laatste kwartier groter zijn. In het 1e kwartier komt het door de snelle start, in het laatste kwartier door de vermoeidheid. Een langere blessuretijd zal dat probleem alleen maar vergroten.