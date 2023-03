Joos en Vidarsson stevig in de clinch met elkaar over Bart Verhaeghe

Bart Verhaeghe moest eind vorig jaar op zoek naar twee nieuwe trainer. Eentje voor de Rode Duivels en eentje voor Club Brugge.

Na het ontslag van Carl Hoefkens bij Club Brugge moest voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge een nieuwe trainer weten te vinden. Even later werd hij ook gevraagd om een opvolger voor Roberto Martinez te zoeken. Hij verlengde zijn contract niet bij de Rode Duivels na het WK in Qatar.

In Extra Time gingen Filip Joos en Arnar Vidarsson stevig in de clinch met elkaar over de betrokkenheid van Verhaeghe bij de keuze van een nieuwe bondscoach. De foute keuze van Verhaeghe voor Scott Parker is volgens Joos het bewijs dat hij zich niet had moeten bemoeien met de zaak van de bondscoach.

Vidarsson begreep die redenering niet. “Verhaeghe zat daar toch niet alleen? Die twee zaken mag je niet samen nemen. Je gaat er nu al van uit dat het fout zal lopen met Tedesco”, zei Vidarsson.

“Dat zeg ik niet”, reageerde Joos. “Maar als het niet lukt met Tedesco, zal hij snel de stempel Verhaeghe krijgen. Niet correct, maar zo werkt het wel.”