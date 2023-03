Noa Lang wil Club Brugge helpen en spreekt ploegmaten aan: "Moet ik wel doen met bepaalde spelers"

Club Brugge beleeft een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League. Noa Lang probeert zijn club uit het slop te halen.

Noa Lang blaakt van zelfvertrouwen, maar precies dat heeft zijn team dit seizoen veel te weinig. En als de ploeg het heeft, zoals na KAA Gent, dan verdwijnt het weer snel.

“Vrijdag kregen we dan weer een klap. Daar moeten we mentaal mee zien om te gaan. Het wordt een mooie uitdaging om te laten zien dat we uit die nederlaag tegen Oostende geleerd hebben. Nu ja, geen woorden, maar daden”, was Lang duidelijk op de persconferentie.

Lang probeert zijn zelfvertrouwen ook over te brengen op zijn ploegmaten. “Ik ben alleszins één van de leiders, dus ik probeer dat te doen. Iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten. Ik doe mijn best om het team daar uit te helpen. Door te praten met bepaalde spelers. Uiteindelijk moeten we het allemaal zelf doen.”