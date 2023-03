Parker schept duidelijkheid of Clubbestuur hem ter verantwoording riep na match in Oostende

Club Brugge ging afgelopen vrijdag met de billen bloot bij KV Oostende. Meteen werd gekeken of het bestuur de coach op het matje zou roepen.

De trein leek met de zege tegen KAA Gent weer op de rails te staan bij Club Brugge, maar dan volgde afgelopen vrijdag een droge 3-0-nederlaag op bezoek bij staartploeg KV Oostende.

Meer dan ooit werd de positie van Scott Parker in vraag gesteld. Op zijn persconferentie naar aanleiding van het duel in de Champions League tegen Benfica kwam de situatie ter sprake.

Parker bevestigde dat hij na de nederlaag tegen KVO geen gesprek had met de directie. “Nee, maar ik hoef niet met iemand over mijn positie te praten, dat is toch iets wat niet in mijn handen ligt”, was hij duidelijk.