Dit is het sluwe plan dat RSC Anderlecht heeft met Van Crombrugge

RSC Anderlecht schoof Hendrik Van Crombrugge opzij als eerste doelman. Bart Verbruggen vervangt hem in doel.

Hendrik Van Crombrugge en Bart Verbruggen hebben allebei een contract tot 2025 in het Lotto Park. Volgende zomer is dus het ideale moment om één van hen te verkopen.

Het is dan ook logisch dat Anderlecht niet Van Crombrugge, maar wel Bart Verbruggen van de hand zal doen. Precies daarom moet hij zich in de kijker spelen. En als Verbruggen weg is, heeft Anderlecht met Van Crombrugge een heel betrouwbare oplossing.

Dat is alvast het oordeel van journalist Jan Hauspie die het befaamde artikel in Humo schreef, zo liet hij weten in de podcast Café Constant. De verkoop van Verbruggen moet de financiële putten bij Anderlecht mee opvullen.